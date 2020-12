Nación y Provincia inauguraron 840 plazas y 5 nuevos hospitales penitenciarios

Up Next

Además, agregó que “este es un desafío enorme pero la seguridad pública lo requiere, porque la seguridad no se construye con palabras, se construye con hechos. Este no fue un camino fácil, porque la situación de colapso del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) es de décadas, pero se agudizó en los últimos 4 años”.

“Este plan de infraestructura es el más grande en la historia de la Provincia y es lejos el primer gran cambio estructural en la política penitenciaria, porque está pensado no sólo desde la ejecución de la pena, sino que también para disminuir la reincidencia que heredamos que es altísima”, aseguró Alak.

“A nadie se lo recupera socialmente en un lugar de marginalidad, donde se lo segrega y discrimina, donde no se le da de comer ni se lo cura. Nadie puede verse en esas condiciones con vocación de reintegrarse a la sociedad”, por eso es necesario “que cumplan la condena y se reintegren en la sociedad. No es un problema de mano dura, es un problema de entender que estamos en una sociedad desigual que muchas veces conduce a la desesperación del delito como única salida”, afirmó Alberto Fernández.

