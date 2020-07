Una vecina dijo que el jubilado que mató a un ladrón en Quilmes estaba en “shock”

Una vecina del jubilado de 71 años que quedó bajo arresto domiciliario acusado del homicidio de un ladrón que había entrado a robar a su casa del partido bonaerense de Quilmes aseguró hoy que el hombre estaba en “estado de shock”, “ido completamente” y con el arma en la mano, cuando ella salió de su casa tras escuchar disparos y llamar al 911.

“Vi casi prácticamente todo porque vivo en la casa de ventanas a la vista. Él (por el jubilado Jorge Ríos) me grita que llame al 911, yo lo hago, lo salgo a correr, cuando llego a la esquina le hablo, le hablo, él ido completamente no me registra, lo acompaño a la casa y ahí llamamos al hijo”, relató esta mañana Patricia a la prensa.

La testigo, quien durante el transcurso de la mañana declarará ante el fiscal 1 de Quilmes, Ariel Rivas, a cargo de la causa, aseguró que su vecino estaba en estado de “shock”.

“Yo lo movía e incluso hasta le pedía el arma. Para mí, más allá de lo que quieran decir los garantistas o quien sea, yo lo conozco hace 30 alis y es una excelente persona y, mas allá de eso, lo creo en estado de shock porque yo lo vi, si mi palabra no tiene valor es otra cuestión”, agregó la mujer.

Patricia recordó lo ocurrido la noche del pasado viernes y dijo que se despertó por los disparos que la hicieron asomarse por la ventana, momento en que vio la huida de los ladrones y a Ríos salir de la casa.

“Yo lo veo. Cuando uno ve las cámaras, cuando va caminando, no es la posición de un tipo relajado o que va embalado con un impulso, lo veo ensimismado, esa es mi posición”, explicó.

Finalmente, la vecina dijo que en el barrio están “consternados” por lo sucedido y que ella “sin dudas” tiene miedo.

“Estamos todos consternados pero logramos el objetivo que es que Jorge esté en un domicilio, como tenía que ser”, expresó.