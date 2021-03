Murió el ladrón que intentó robar a policía de la Ciudad y terminó baleado

Up Next

Integrantes de la comisaría 1ª de Berazategui realizan diferentes procedimientos para averiguar el paradero de los otros asaltantes. Mientras tanto, los peritos de la Policía Científica desarrollaron una serie de pericias en el escenario del ilícito. En la causa, que ahora fue recaratulada “homicidio” , tomó intervención el doctor Carlos Laureano Riera, fiscal en turno de la Unidad Funcional N ° 5 de Berazategui, dependiente de los tribunales de Quilmes, quien resolvió no detener al efectivo policial.

Continue Reading

Advertisement