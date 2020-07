Muerte en motín en la cárcel de Varela: atenuaron la imputación contra la agente penitenciaria

Y en ese sentido indicaron que “la imputada disparó una escopeta que no había sido cargada por ella”, que “esta arma le fue entregada por otra agente del servicio que no la pudo disparar porque estaba trabada, a una distancia de unos cincuenta metros de donde se encontraba” Rey y “dentro de confuso marco de situación en donde se escuchaban múltiples detonaciones de armas que intentaban contener un motín”.

“A nuestro modo de ver, de las evidencias reunidas en la pesquisa no se puede determinar, fehacientemente, por el momento, quién o cómo se cargaban las escopetas, pero, de diversas declaraciones testimoniales, podemos inferir, al menos, que algunas de ellas eran entregadas a los oficiales ya cargadas y que muchas de ellas pasaban de mano en mano con el fin de ser destrabadas”, señalaron los camaristas Pablo Barbieri y Alejandro Cascio.

Fuentes judiciales informaron a Data Judicial que la Sala II hizo parcialmente lugar a un recurso de la defensa particular de la alcaide mayor Eliana Heidenreich y cambió la imputación de “homicidio calificado por ser miembro de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego” en perjuicio del detenido Federico Rey (23), a “homicidio culposo”, que es un delito excarcelable.

La Cámara de Apelaciones de Quilmes atenuó la acusación de una agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) procesada con prisión preventiva por el homicidio a tiros de un preso de la Unidad Penal 23 de Florencio Varela, durante una protesta ocurrida en abril último en reclamo de arrestos domiciliarios, al considerar que no tuvo intenciones de matar.

