Movilizan a Tribunales de Quilmes para pedir por la aplicación de abogado Salvador Altamura

Salvador Altamura (48), era abogado pero no ejercía la profesión, y en la actualidad corría en forma amateur carreras de motociclismo, había vendido una empresa de polietileno y polipropileno, y actualmente continuaba con la importación de las materias primas para ese rubro industrial.

Sería la segunda vez que visualizan la moto que aún no pudo ser secuestrada, ya que al inicio de la investigación, la Honda apareció abandonada y con la llave colocada en uno de los accesos de la villa Itatí de Quilmes, algo que llamó la atención de un vecino que le sacó una foto y la subió a redes sociales.

La fuente judicial consultada dejó en claro que ese joven “siempre fue testigo” e incluso colaboró con los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes en una serie de rastrillajes donde dijo haber encontrado el chip y descartado a la basura el aparato porque lo encontró destruido y no le servía.

Desde las 11, la familia Altamura convocó a una marcha frente a los tribunales de Quilmes, ubicados sobre la avenida Hipólito Yrigoyen 475, para exigir por su “aparición con vida”, según anunciaron en redes sociales. Por los hechos no hay detenidos; ayer se halló un chip del teléfono del abogado desaparecido

