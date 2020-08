Morir de coronavirus y acompañado: en el Hospital El Cruce ya pusieron en marcha el protocolo

La pandemia mundial del coronavirus trastocó la vida de millones de personas al cambiar sus hábitos, rutinas y la forma de relacionarse. No escapó a esa situación el modo de transitar y procesar la muerte, ya que no se realizan velatorios en el país, a los sepelios pueden asistir un máximo de tres personas y los familiares ni siquiera pueden ver una última vez a su ser querido.

Esto fue lo que le pasó a los familiares de la primera víctima fatal por el virus de Florencio Varela, cuya identidad reveló su propia hija en declaraciones al portal de Infobae: “Mi papá murió de coronavirus: no me dio tiempo a despedirme”.

Laura Martínez era la hija del Daniel Héctor Martínez que tenía 58 años y vivía en el barrio Villa Vatteone de Florencio Varela. Murió en una clínica de Ranelagh en Berazategui el 29 de marzo pasado.

Como indica el protocolo, lo cremaron sin ceremonias ni acompañantes. Por eso Laura -que está en pareja y vive a 60 kilómetros del resto de su familia- no pudo abrazarse con su mamá ni llorar con sus hermanas.

La última vez que pudo abrazarlo, tocarlo, besarlo fue el último domingo de febrero, el día en que Laura celebró su cumpleaños número 32. Compartieron un asado en familia junto a su esposa, con la que estaba casado desde hacía 40 años, sus cinco hijas, los yernos y sus cuatro nietos. Después de ese domingo, Laura volvió a verlo una sola vez, ya internado y con barbijo, a la distancia, nueve días antes de su muerte.

La situación se repitió a lo largo y ancho del país – y el mundo – y produjo su caso más resonante con el padre que no fue autorizado a acompañar a su hija que murió de cáncer.

En ese marco, el secretario de Calidad en Salud de Nación, Arnaldo Medina, aseguró a Infosur que las recomendaciones de la cartera sanitaria para que pacientes con coronavirus que transitan sus últimos días de vida puedan ser acompañados tienen como objetivo “buscar un entorno más empático de los servicios de salud”.

“Son recomendaciones muy importantes del Ministerio de Salud, lo que permiten es que los pacientes en estado crítico, conectados a un respirador o en terapia intensiva puedan tener una muerte digna en compañía de familiares y seres queridos, y también la posibilidad de despedirse”, aseguró Medina a la TV Pública.

Con este acompañamiento, que se amoldará a cada jurisdicción e institución de salud, se apunta a buscar “un entorno mucho más empático de los servicios de salud”.

“Esta preocupación que fue apareciendo en la medida que avanzó la enfermedad, nos llevó a elaborar esta recomendación para la cual es importante tener en cuenta varias condiciones”, dijo el funcionario.

Y apuntó: “El familiar que tiene la posibilidad de visitarlo, tiene un riesgo infectológico que es real, por lo tanto, debe utilizar los Elementos de Protección Personal para no contagiarse, y se requiere disponibilidad de estos materiales y quien lo asista para su utilización correcta”.

Asimismo, sostuvo que es importante que el acompañante cumpla ciertos requisitos, como no ser mayor de 60 años y no tener una dolencia que lo ponga en riesgo como diabetes o enfermedad renal crónica, entre otras.

“También es muy importante tomar algunos resguardos desde el punto de vista emocional, es decir, tienen que tener debida preparación e información previo a ingresar (a ver al familiar) y la posibilidad de tener una asistencia, porque son momentos muy duros y muy dolorosos”, agregó.

Respecto a la aplicación de estas recomendaciones, Medina confirmó que ya hay hospitales nacionales que comenzaron a trabajar con estas medidas como El Cruce, del partido bonaerense de Florencio Varela.

“También hay algunos casos excepcionales, como pacientes que no estén en el último momento de vida pero sí en situaciones especiales, como embarazadas, niños, pacientes con discapacidad o con algunas enfermedades mentales que requieren un acompañamiento más continuo y es importante que esté el familiar”, aclaró Medina.

En estos casos, dijo que puede tratarse de “otro tipo de acompañamiento”, que no sea de una despedida, “pueden ser 15 minutos de acompañamiento o lo que establezca la institución, porque también hay que respetar y ser flexibles de acuerdo a las posibilidades y de cada caso particular”.

El Ministerio de Salud aseguró al divulgar las recomendaciones que se define “la necesidad de elaborar un consentimiento que aclare el riesgo potencial y explique los procedimientos permitidos y desaconsejados”.

Para la persona designada se recomienda que “reciba apoyo y contención de especialistas en salud mental en el manejo de situación de final de vida y duelo” y para el equipo de salud involucrado, “que se generen espacios para escucha activa, contención individual y para líderes de equipos”, remarcó el comunicado de esa cartera.