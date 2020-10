Migración en la UE, cómo salir del país en busca de la oportunidad

Up Next

Cuando uno se plantea dejar el país de origen y emprender una nueva aventura en otro que poco o nada tiene que ver con el suyo deben tenerse en cuenta muchos factores, entre ellos, por ejemplo, las oportunidades laborales que ofrece el lugar elegido, sus principales sectores de actividad, el idioma o idiomas que se hablan y, por supuesto, debe tenerse muy en cuenta si se trata o no de un país de la Unión Europea (UE), pues de este modo uno se garantiza una serie de derechos que no siempre tendrá en los países de fuera de la Unión.

No obstante, y pese a que la crisis tuvo mucho que ver con la fuga de cerebros que se produjo en España durante la última década, son muchos los que, sin existir crisis económica ni sanitaria, continuaron poniendo rumbo fuera de las fronteras españolas. Algo, que quizás ahora, vuelva a suceder nuevamente.

Pero no solo ha quedado patente a través de lo anterior, sino que, con frecuencia, los medios muestran a investigadores y científicos españoles que llevan años trabajando y viviendo en otros países y que, pese a tener a sus familias en España, no se plantean volver, quizás porque saben de antemano que aquí jamás lograrán tener la estabilidad laboral de la que gozan en su país de acogida.

El hecho de que buena parte de los educadores que debían comenzar el curso como otros años dieran positivo en Covid-19 y que tuvieran que ser reemplazados en tiempo récord, puso de manifiesto la enorme carencia de bolsas de empleo estos profesionales, obligando a las distintas comunidades a contratar a personas que no cumplían con todos los requisitos que son exigidos. Con lo que eso significa también para el curso y la educación.

Y es que, hoy más que nunca, ha quedado patente que España, pese a invertir buena parte de sus fondos en formar a las generaciones más jóvenes, no es capaz de proporcionar un empleo que satisfaga sus expectativas y mucho menos uno que les resulte tan atractivo como para permanecer en el país y permitir un crecimiento acorde con la formación.

Cada año, cientos de jóvenes y no tan jóvenes buscan en países que poco o nada tienen que ver con el suyo, al menos en lo que al ámbito laboral se refiere, una oportunidad para iniciar su carrera profesional o para mejorar las condiciones y aspiraciones profesionales.

