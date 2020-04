Mendoza recorrió los cajeros móviles de Banco Provincia

Up Next

En tanto, se sumarán otros siete cajeros automáticos móviles para reforzar la provisión de efectivo en las zonas de más demanda. Serán enviados a Berazategui, Florencio Varela, Ituzaingó, José C. Paz, Lomas de Zamora, uno más en La Matanza y San Martín.

Y agregó: “Esto nos permite facilitar su acceso, dado esa zona no había cajeros y los más cercanos se encontraban a 5 kilómetros de distancia”.

“Esta es una articulación que hizo el Municipio con el Banco Provincia, en el marco de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, con el objetivo de que la gente que tenga que realizar operaciones bancarias a través de un cajero automático no tenga que viajar tanto hasta una sucursal y pueda hacerlo a pocas cuadras de su casa”, señaló la Jefa comunal.

