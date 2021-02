Mejoran las perspectivas de los cultivos en la provincia

Up Next

Con el girasol estable y los buenos rindes en materia triguera, sumado al presente interés extranjero, las inversiones extranjeras podrían surgir con fuerza. Es conocido el potencial del campo argentino para traer dólares, y esta no sería la excepción.

La importancia del interés de México no es menor: el país latinoamericano es responsable de la compra de alrededor de 4 millones de toneladas de trigo anualmente. Si bien no ha mantenido una colaboración destacable con la Argentina, el acuerdo espera mejorar el vínculo entre ambas naciones.

