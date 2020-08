Mazda festeja el aniversario número 100 de una manera muy peculiar

La fecha de salida oficial para Japón (el país de Mazda) será a mediados de septiembre, en el resto de los mercados la fecha como decíamos no se sabe con exactitud, , pero se espera una demora de algunas pocas semanas, tal vez 2 o 3.

En América del norte no faltará la edición especial, respecto a América latina todavía hay información

No se sabe a ciencia cierta en qué mercados será lanzada la nueva familia, pero teniendo en cuenta anteriores entregas lo podemos intuir.

Es normal que los fabricantes realicen ediciones especiales en sus autos topes de gama, pero para Mazda esto no es suficiente.

Continue Reading

Advertisement