Mayra Mendoza marcó el rumbo en Quilmes ante los concejales

En primer lugar, la Intendenta hizo un análisis del contexto sociopolítico nacional, provincial y municipal. Denunció la brutal persecución mediática, política y judicial a dirigentes del kirchnerismo. Destacó la profunda crisis social, política, económica e institucional en la que se encuentra inmerso el país después de 4 años de gobierno de Cambiemos en los tres niveles de gobierno. E hizo eje en los efectos de las decisiones del anterior gobierno: deuda, pobreza, indigencia, desempleo, tarifazos, caída de la producción. En segundo lugar, la Jefa comunal hizo foco en la gestión pública municipal. Realizó un repaso de las distintas áreas, donde presentó el estado de situación y las propuestas de su gobierno. Mayra Mendoza remarcó el mal estado en el que recibió las obras, paralizadas y con irregularidades, y destacó como uno de los problemas más graves el del acceso desigual a los servicios públicos y la deficiente recolección de la basura. Anunció un plan de obras cuyo impacto se observará en distintas áreas: educación, deportes, espacios verdes, asfalto, puentes. En materia de servicios públicos, la descentralización será su política rectora. Se sumarán 10 nuevos camiones para la flota municipal y se llevará adelante el programa “Quilmes Limpio”. Además, mencionó sus propuestas en las áreas de: seguridad, como el aumento de las cámaras de seguridad y de las luces led; en derechos humanos, como la recuperación del ex Centro Clandestino de Detención “Pozo de Quilmes”; en salud, como las reformas en el Hospital Oller y en las salitas, la mejora en las condiciones del área de bromatología y las campañas de vacunación, control y prevención de enfermedades como el dengue y el sarampión; en géneros y diversidades, se construirá el Centro de Atención de las Mujeres y Diversidades, se brindará educación sexual en las escuelas, se pondrá atención en la plena implementación de la Ley de Anticoncepción Quirúrgica y del Protocolo de interrupción voluntaria del embarazo y del acceso a métodos anticonceptivos; respecto a las políticas sociales, destacó la implementación de la Tarjeta AlimentAR para casi 20 mil titulares en Quilmes y sostuvo que trabajarán por un Quilmes inclusivo, por un municipio solidario y con sensibilidad social; en educación, culturas y deportes se trabajará en el plan de obras en escuelas, reformas en el SAE y la descentralización de las culturas y los deportes en los barrios; en desarrollo económico sustentable, destacó el trabajo en conjunto con la Provincia de “Arriba Pymes”, la inauguración de “Punto PyME” y el programa Quilmes compra Quilmes. Al finalizar su discurso, Mendoza sostuvo que su proyecto político “no llegó hasta acá para tener contentos a unos pocos sino para sacar del olvido y la postergación a miles de familias quilmeñas a las que se les ha dado la espalda durante mucho tiempo”. Además, les pidió a los vecinos dar vuelta la página de la resignación y recuperar la autoestima. Por último, la Intendenta afirmó: “Este es el momento de cambiar el paradigma de gestión municipal, venimos a gobernar para los 700 mil habitantes de Quilmes, porque creemos que, para tener una ciudad grande, con desarrollo, sustentable e inclusiva, necesitamos tener un gobierno abierto y participativo. Donde el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Quilmes sean parte y todos, desde nuestras distintas responsabilidades, hagamos lo que nos toca para transformar definitivamente este lugar que tanto amamos”.

