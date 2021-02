Massa, sobre el proyecto de Ganancias

Up Next

Las modificaciones propuestas para el artículo 30 de la ley del impuesto a las Ganancias (del texto ordenado en 2019) establecen una serie de porcentajes y combinaciones que, al aplicarse en conjunto, suben el piso a partir del cual se pueden realizar deducciones sobre el salario para pagar el tributo (mínimo no imponible), que quedaría fijado en en 150 mil pesos.

Continue Reading

Advertisement