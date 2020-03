Massa se reunió con Bolsonaro, en busca de afianzar la relación bilateral entre la Argentina y Brasil

El titular de la Cámara de Diputados de la Nación fue recibido en el Palacio del Planalto por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. “Coincidimos sobre la importancia de consolidar el Mercosur y me manifestó su deseo de afianzar la relación bilateral entre la Argentina y Brasil para potenciar nuestras economías”, aseguró Massa sobre el encuentro.

Continue Reading

Advertisement