Más con menos: minimalismo y naturalidad, el sello del nuevo estilo hogareño en cortinas

De lo que estamos hablando es de aprovechar esa claridad cuidada de su confección, para conservar la proximidad con el afuera cercano, sin caer en el encierro, pero tampoco exagerando. Hogares creados para complacer la vista y los sentidos, cuando el clima ayuda y cuando no, mientras no se pierde un milímetro de abrigo.

Ya no es novedad que el diseño de espacios y la forma de crear construcciones avanzan a pasos grandes. La suma de funcionalidades, comodidades, y en el medio el equipamiento solo con muebles mínimos o energía en vez de gas, son algunas de las premisas del modernismo y el estilo calmo y confortable.

