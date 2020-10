Martes paran los judiciales de bonaerenses

Desde el sindicato de los judiciales indicaron que esta propuesta no solo no equipara la inflación, sino que también incrementa la brecha entre el aumento ofrecido y la inflación proyectada para los últimos meses del año. Por último la conducción provincial dispuso la realización de asambleas en los diecinueve departamentos judiciales los días miércoles y jueves de la semana próxima, a fin de debatir y decidir colectivamente los pasos a seguir.

Tras la negativa de los judiciales, el gremio convocó a un paro total de actividades para el martes 27 de octubre, por lo que “los trabajadores judiciales que se encuentren trabajando de manera presencial no concurrirán a sus lugares de trabajo, mientras que las y los compañeros que se encuentran realizando sus tareas de manera remota, no se conectarán al sistema”, explicó la AJB.

