María desde enero necesita una intervención urgente por un aneurisma cerebral y IOMA no autoriza la operación

El diagnóstico es que necesita una cirugia endovascular con colocación de un stent intracerebral. Según ha expresado la mujer la obra social IOMA no autoriza la intervención y la dilación en el tiempo deteriora su cuadro clínico. Para ello solicita que se de celeridad a los trámites y se permita la intervención en virtud de la afeccion de salud que padece.

María Rosa Bernasconi tiene un aneurisma cerebral carótido oftálmico, sus médicos le indicaron una intervención urgente en septiembre del año pasado; estamos a fines de febrero y sigue esperando. La obra social IOMA le rechazó en varias oportunidades las autorizaciones para las operaciones de la afiliada. Lamentablemente la salud no espera y el deterioro avanza

Continue Reading

Advertisement