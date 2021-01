Marcharon a Tribunales de Quilmes por un joven que está desaparecido desde el 4 de enero en La Florida

Familiares y amigos de Esteban Luis Enciso, el joven de 20 años que desapareció el pasado 4 de enero de su casa en el barrio de Villa La Florida, marcharon por la avenida Hipólito Yrigoyen hasta los Tribunales de Quilmes, para reclamar a la Justicia celeridad en la búsqueda.

La madre del joven indicó que “a mi me importa solamente mi hijo, pero cuantos pibes hay en la calle que la familia no tiene posibilidad de que la ayuden. La Justicia y el Estado que no contienen a los jóvenes y menos aún en las zonas como las que vivimos nosotros”, lamentó.

El joven vive en la calle 848 entre 886 y 887 del barrio “La Florida”. Mide 1,75 mts, tiene ojos claros, cabello castaño oscuro largo, no posee tatuajes ni piercings, ni cicatrices, ni barba o bigote. Vestía una bermuda azul y una musculosa bordó de River. No saben si llevaba consigo dinero o celular. Ante cualquier información, piden comunicarse al 911 o bien a los celulares 113468-6987 y al 113318-9961.