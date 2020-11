Marcharan por el cierre de la tosquera Scarpato

Familiares de las victimas fallecidas en la tosquera Scarpato, marcharán el próximo lunes al Palacio Municipal de Florencio Varela para solicitar su cierre definitivo.

Nayla Ramírez, mamá de Lautaro Leguizamón, la última víctima fatal de la tosquera ubicada en el barrio de Villa Hudson; realizará una movilización en las puertas de la comuna de Varela, al conmemorarse 5 años de su muerte.

En el mensaje que hizo llegar a los medios manifiesta que “familiares y amigos de Lautaro Leguizamón estaremos reunidos el lunes 16/11 a las 10.30 hs en la plaza de los Enamorados (frente a la Municipalidad de F. Varela) en conmemoración del 5to Aniversario del fallecimiento de Lauty”.

“Mi hijo fue la última víctima de la tosquera Scarpato. El lunes es una fecha llena de dolor para su familia, pero también llena de fuerza para seguir exigiendo justicia!” comenta sobre la convocatoria y remarca “ Voy a lucha para que nadie más muera, para nuestros hijos se mantengan vivos. Lo haré hasta el día de mi muerte, mientras tanto…verán mi cara y la de mamás que sufren el mismo dolor. Siempre de pie y en lucha”



Nayla contaba a este medio en febrero pasado, en la realización del mural- homenaje a su hijo en las puertas de la EP81 que, “Lautaro es la última víctima de la tosquera de Scarpato, están todas las demandas en curso, pedimos el cierre de ese predio. Nunca imagine ocupar este rol, es desgarrador lo que me sucedió, pero a partir de ello, investigue la causa, no acepto que me subestimen como madre, empezamos desde cero, con todo lo que aconteció, hoy la Comuna está demandada, entregamos todas las pruebas, ese lugar nunca tuvo que estar habilitado, no podemos tener un duelo en paz. Nos hemos contactado con otros familiares de víctimas de la tosquera; nosotros perdimos a hijos, hermanos, somos un grupo unido que siempre nos mantenemos juntos, desde el duelo que todos vivimos en cada jornada”.



Por último, la joven madre dejó abierta la convocatoria “invitamos a todo aquel que quiera acompañarnos en esta lucha! A que se acerquen con tapabocas y distanciamiento social”.