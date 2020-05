Marchan los abogados independientes a la Corte Suprema y piden “que los dejen trabajar”

Up Next

La agrupación Encuentro de Abogados Independientes (EAI) reclama el cese de la feria judicial extraordinaria que la Corte Suprema dispuso para la justicia nacional y federal de CABA por la pandemia de coronavirus. Con tal motiuvo marcharán mañana a las 12 a la sede de Talcahuano 550 como lo hicieron hace semanas y entregaron un petitorio del que no tuvieron respuestas.

