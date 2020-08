Marchan a fiscalía a cinco meses de que el cuerpo de Francisco Cruz apareciera sin vida en un tosquera; antes lo había levantado un policial de Ingeniero Allan

Up Next

En las puertas de las Fiscalias Descentralizadas de Florencio Varela, en la mañana de hoy se congregarán integrantes de las familias de Francisco Cruz-, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida hace cinco meses en la tosquera Scarpatto luego de ser levantado por un móvil policial de Ing. Allan. Ante el silencio e inacción de la fiscalía y la policía, los familiares de Cruz se congregarán para reclamar la activación de la investigación que está a cargo de la UFI 1, ya que según cuentan aun el fiscal Provisiorato no ha ordenado pericias, ni la detención de los cuatro policías de la Comisaria Sexta de Florencio Varela que subieron al joven a un patrullero y que lo “dejaron en la parada del colectivo para que vaya a su casa” por eso frenaron en Avenida Hudson y la calle 1356 a la 1:50 de la madrugada, 1356 es la calle que entra para el Museo Provincial Hudson”… Recordemos que el cuerpo de Cruz fue encontado cinco días después en la tosquera de Villa Hudson con rastros de brea en su rostro y en su cuerpo lesiones. La Comisión Provincial por la Memoria compaña a la familia de Cruz y reclamarán hoy a las 10:30hs en la puerta de la fiscalía para pedir justicia por Francisco.

