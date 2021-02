Marcha en reclamo de “Justicia por Marcos”; el joven asesinado en una entradera en Ezpeleta

Una marcha en reclamo de “Justicia por Marquitos” se realizó ayer en Ezpeleta. Dolor era el denominador común en la convocatoria de Avenida Varela y Mar del Plata cuando los vecinos no podían creer lo que había pasado hacía horas, el homicidio del joven de 18 años a manos de delincuentes que son intensamente buscados. Convocaron a una nueva movilización para mañana a las 18 en Centenario y Chile.

