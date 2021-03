Magistrados de la Provincia se convocaron en el I° Congreso de Políticas de Género en la Justicia

Up Next

Pablo Noel, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, dijo “este Primer Congreso Provincial de Políticas de Género en la Justicia ha sido organizado en el marco de las actividades del Colegio Provincial que llevamos adelante honrando el compromiso asumido desde hace años de actuar de manera firme y decidida para avanzar sin dilaciones hacia un mundo más inclusivo y más justo, en particular y en este contexto de pandemia apoyando a todas las mujeres que están en la primera línea de lucha contra el COVID19 y priorizando los servicios para prevenir y responder ante todo tipo de violencia de género contra mujeres y niñas en todos los ámbitos”.

Continue Reading

Advertisement