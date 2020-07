Madre desesperada pide remedios oncológicos a IOMA para su padre y su hijo: presentó amparo en la Justicia

Sol Nazer es una madre de la localidad bonaerense de Azul que reclama que la obra social IOMA le entregue los remedios que le corresponden para los tratamientos oncológicos de su padre e hijo. Lucha a diario como tantos familiares de pacientes con la burocracia del Estado. “Mi padre está a la espera de los fármacos y ahora le han llegado parcialmente pero con mi hijo atravesamos la misma situación”, indicó la mujer oriunda de Azul.

Asimismo en las redes sociales por medio del grupo de facebook IOMA Amparos, denuncias y reclamos, Sol publicó clamando por los remedios: “a mi hijo le diagnosticaron leucemia linfoblastica aguda positiva el 22/6 empezamos a presentar recetas de la droga para las quimio y hasta el momento no tengo ni una sola medicación en la mano ellos creen y hacen creer que autorizando ya esta y no es así porque se toman sus tiempos para entregarla la vida de mi hijo no tiene que depender de ellos yo pago mi obra social y así esta mucha gente en las misma condiciones su abuelo tiene cáncer y le hizo un recurso de Amparo a ioma pero la semana pasada no se hizo la quimio porque ioma no le envió los medicamentos el mes a mes pelea para que le cumplan y así tampoco lo hacen”, puntualizó.

Más adelante indicó que “IOMA tiene que darme; el hospital no tiene toda la medicación. O te mandan audio secretarias de Homero Giles (titular de la obra social) pidiéndote paciencia cuando tenías que hacerte quimio el 29, presentaste recetas el 5 y aún no llegó! Paciencia te piden!!! A vos, que tenés una enfermedad, o que tenés un familiar enfermo… A vos, ellos te piden PACIENCIA!!!”.

La mujer presentó un recurso de amparo en la Justicia que ordena a la obra social dar los remedios a su padre, un hombre de más de 70 años que es grupo de riesgo por el COVID 19 y aguarda los fármacos; ahora transita una situación semejante con su hijo. Otro trámite como tantos que reflejamos en Data Judicial donde la vida de bonaerenses pende de la burocracia.