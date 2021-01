Madre desesperada pide remedios a IOMA para su hijo: presentó amparo en la Justicia

Hace 8 meses la obra social OSPACP no le entrega la medicación a una paciente con leucemia crónica

Inició el 2021 y Carlos sigue esperando el oxígeno. Incluir Salud y Región Sanitaria VI aún no responden a la entrega del vital elemento

Up Next

“Siempre se interrumpe tratamiento por vías de excepción, demora un mes y la salud no puede esperar; un fallo judicial nos avala pero no nos escucha la burocracia”, enfatizó la mujer.

Asimismo en las redes sociales por medio del grupo de facebook IOMA Amparos, denuncias y reclamos, Sol publicó clamando por los remedios: “a mi hijo le diagnosticaron leucemia linfoblastica aguda positiva. No se logró la remisión de la enfermedad y le cambiaron la medicación, tengo un recurso de amparo amplio favorable, el día 18 de diciembre presentó la documentación y mi hijo está sin los remedios, es clave respetar los plazos y tiempos para que Lionel pueda ir a trasplante”, puntualizó.

Continue Reading

Advertisement