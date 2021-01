Lupus: tratamientos que generan esperanzas

Up Next

“Dentro de los tratamientos biológicos , hay que centrarse en aquellos que están enfocados contra las que se llaman células B . Son dos drogas que mostraron efectividad frente al lupus y de hecho una de ellas tiene aprobación específica para lupus, algo que no sucedía desde hace unos 60 años . Esa medicación está disponible y se puede utilizar si el paciente lo necesita ”, dijo el doctor Benítez .

Continue Reading

Advertisement