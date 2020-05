Los trabajadores golondrinas salteños tienen los bolsos hechos pero el gobernador de Salta no los deja entrar

Los 14 trabajadores golondrinas salteños que quedaron varados en Florencio Varela tienen los bolsos hechos. La publicación del caso que conmovió a distintas organizaciones sociales y comunitarias que acercaron alimentos a la zona de La Capilla, la intervención de la Secretaría de Gobierno de la comuna que dirige Andrés Watson para paliar un poco la situación de los trabajadores y la decisión del Centro de Acceso a la Justicia que puso a disposición para mañana un vehículo para trasladarlos a sus hogares en la localidad de Tartagal, chocan contra la pared de un decreto del gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz.

La norma del mandatario salteño impide que los trabajadores golondrinas ingresen al territorio provincial y deja a miles de personas en la incenrtidumbre y desamparo, entre ellos quienes están en Florencio Varela.

Según publicó el Diario de Salta, “el sábado la ministra de Salud Pública, Josefina Medrano, encabezó una reunión por videoconferencia en la que participaron intendentes y gerentes de hospitales del interior provincial que tuvo por objetivo informar los criterios que configuran el protocolo que regula el regreso a casa de los salteños”.

El medio salteño informó que “la reunión se realizó a través del COER (Centro Operativo de Emergencia Regional) sirvió para intercambiar criterios e inquietudes con los intendentes del interior salteño y con los gerentes de los hospitales para que el retorno de las personas a sus hogares sea seguro para ellas y para la comunidad, lo cierto es que hasta el momento, la provincia sigue sin autorizar el ingreso a micro con trabajadores golondrina y estudiantes”.

Entre las muchas personas que acercaron su inquietud por la situación de los trabajadores varados en Florencio Varela se destaca la de la concejal Marcela Loyola que estableció una comunicación entre los secretarios de gobierno de Tartagal y Florencio Varela. En el mismo orden la edil varelense estuvo interviniendo ante el propio jefe comunal de Tartagal para que se produzca el regreso a casa de los trabajadores.

Por caso, días atrás en el paraje El Durazno, a 10 km de San José de Metán quedó varado por un lapso de más de 8 horas, un colectivo procedente de la provincia de Mendoza y con destino a Jujuy, trasladando trabajadores golondrina, y además tres mujeres y un niño.

Según el Nuevo Diario de Salta que dialogó con la periodista metanense, Teresita Frías, sobre estos hechos, y relató que: “El colectivo proveniente de de Mendoza transportaba cosecheros que estaban trabajando en esa provincia”, dijo y aclaró que todos los pasajeros eran oriundos de Jujuy y solamente debían pasar por el tramo de Metán.

“En este caso el recorrido de estos transportes, y conforme decisión del COE es sólo hasta las 18, y el colectivo en cuestión se encontró a la altura del Durazno a las 19”. En ese sentido, describió que el puesto en este paraje es sumamente precario y ni siquiera poseen baños químicos.

“Ni siquiera les acercaron agua, y esta gente estuvo desde las 19 del martes hasta cerca de las 4 de la madrugada del ayer, aunque estaba estipulado que se quede hasta las 8”.

Las personas que estaban dentro de la unidad de transporte varada en medio de la nada, se encontraban realmente desesperadas, según indicaron en Metán, y una de sus pasajeras era una mujer mayor con tiene artrosis, y que sufrió una descompensación en ese lapso de tiempo.

“El chofer del micro solo pedía agua y que los dejen ir al baño, y no fue escuchado, y no te pueden privar de un baño”, dijo la periodista y contó que conforme el relato del chofer, “en las otras provincias te ponen un policía al lado para que puedas ir a un baño químico dispuesto en cada control, San Juan, Mendoza y Catamarca son impecables en el trato con los pasajeros, lamentablemente estoy muy desilusionada de esta provincia, no piensan en la gente que se vuelven porque quedaron sin trabajo, no vienen de vacaciones”.