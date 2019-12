Los primeros graduados de la UNAJ cuentan su historia

Testimonios de tres estudiantes que hicieron punta en la Universidad de Florencio Varela y ya son primera generación de profesionales

Andrea Brunengo, Primera egresada de la Licenciatura en Relaciones del Trabajo

Mi sueño era ocupar el sillón de un gerente de Recursos Humanos y cuando comienzo a cursar la carrera, me doy cuenta que no quería eso, que era bastante crítica de ese sector, porque la UNAJ me mostró otra mirada: tiene una perspectiva de género, no se enfoca en lo empresarial sino que es más acerca de los conflictos laborales y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. A través de los proyectos de investigación, en los cuales la Universidad te brinda la posibilidad de participar como estudiante, me dio la posibilidad de sentirme investigadora y de aprender que puedo construir conocimiento.



Leandro Valeiro, graduado de la carrera Ingeniería en Petróleo

Todo lo que uno se propone normalmente es difícil, pero no es imposible. Y con esfuerzo y con trabajo se puede hacer. Lo que vos te llevás el día que te recibís no es solamente un título, también te llevás un montón de satisfacciones que uno solo entiende en ese momento. Y que se los recomiendo porque es muy lindo.



Ángeles Orellano, primera residente de Kinesiología del Hospital de Niños de la Plata

Cuando se abrió la carrera en la Jauretche, ni lo dudé porque era lo que siempre quise ser. Fueron cinco años de cursada que no fueron fáciles porque tenía que trabajar y estudiar. Lo que más me asombró fue la calidad humana de todos los que forman parte de la Universidad, además de lo académico, la exigencia y la calidad de los docentes.