Los peligros de estar en la trinchera: una trabajadora de la salud y su hijo de 14 años entre los positivos de COVID-19

En Florencio Varela se notificaron cinco nuevos diagnósticos positivos de coronavirus sobre la población de Florencio Varela: una trabajadora de la salud –se desempeña en otro distrito-, de 47 años de edad, que tuvo contacto estrecho con un paciente en su ámbito laboral; un niño de 14 años, que adquirió la enfermedad a través de su madre (caso anterior mencionado), que cursa la enfermedad en su domicilio, junto a su progenitora; un hombre de 49 años, internado en hospital local; una señora de 40 años de edad, que se encuentra en su domicilio; y un hombre de 83 años, internado en UTI sin respirador, en una clínica local. En los últimos tres casos, la vía de contagio se encuentra en estudio epidemiológico.

“En todos los casos se contactó telefónicamente, desde la secretaria de Salud, a las familias para conocer el estado de salud de cada uno de los contactos estrechos. Y convivientes”, indicó la dependencia municipal.

La secretaría de salud municipal recordó a la población la necesidad de continuar con las medidas sanitarias preventivas, esenciales e imprescindibles para evitar tanto la circulación como el contagio del Covid-19: cumplir el aislamiento social y obligatorio; respetar el distanciamiento de, al menos, 1,5 metros; más un frecuente lavado de manos; y extremar los cuidados de quienes integran los grupos de riesgo.

La dependencia informó además que los casos descartados por análisis de epidemiologia y/o laboratorio totalizan 500.

Altas

En tanto, durante la jornada, se produjeron seis nuevas altas de vecinos que padecieron la enfermedad -cuatro estaban en instituciones hospitalarias y dos, en domicilios-, lo cual permite acumular 14 recuperados en el distrito.

De esta manera, desde la emergencia sanitaria, el total de acumulados asciende a 44; con 27 personas que padecen actualmente la enfermedad (13, en instituciones sanitarias; nueve, en domicilios; y cinco, en centro de aislamiento). Ya se lograron 14 altas; y hubo tres decesos.

Información de interés:

www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

www.varela.gob.ar/coronavirus/

Atención a distancia:

0800 999 1234, opción 3, todos los días de 8:00 a 20:00 horas.

Teleconsultas Hospital El Cruce-Néstor Kirchner 42109000, las 24 horas.

Síntomas Covid-19

Fiebre 37, 5º+ Tos

+ Dolor de garganta

+ Dificultades respiratorias

Recomendaciones

Cumplir con el aislamiento dispuesto por las autoridades nacionales.

Salir del hogar sólo para abastecerse.

Realizar un frecuente lavado de manos con jabón.

Toser o estornudar sobre el pliegue del codo.

No llevar las manos a la cara.

Ventilar los ambientes tanto en el hogar como en el lugar de trabajo.

Desinfectar objetos de uso cotidiano.

NO automedicarse

El uso del tapa boca/nariz es recomendable en lugares públicos, sobre todo, cuando el distanciamiento de al menos, 1,5 metros pueda no hacerse efectivo.

Para desinfección de manos, utilizar alcohol en gel.

Teléfonos y contactos útiles

0800-222-1002 opción 1. Teléfono gratuito para llamados desde todo el país.

Para denunciar a quienes violen la cuarentena, comunicate con el Ministerio de Seguridad al número gratuito 134

Videollamada para personas sordas e hipoacúsicas. La Agencia Nacional de Discapacidad ofrece un servicio exclusivo para personas con discapacidad auditiva, el número 11-5728-4011, disponible de lunes a viernes de 10 a 15 horas.

Provincia de Buenos Aires. Atención Telefónica 24 hs – Gobierno en Línea: número gratuito 148

SAME 107