Los padres del policía asesinado hace un mes en San Jorge denuncian: “Quieren dilatar y tapar todo, pero no vamos a quedarnos tranquilos hasta que se haga justicia por mi hijo y paguen los culpables”

Walter Nuñez padre del joven policía Cristian Matías Núñez, asesinado el 22 de julio en barrio San Jorge, pide justicia por la injusta muerte de su hijo en manos de – según él- “un transa” a quién denuncia con indignación “a un mes de matar a nuestro hijo la policía lo custodian por orden de la fiscalía, cuando nosotros no tenemos ningún tipo de seguridad”.

Por Romina Martinez Parfeniuk

El vecino de San Jorge se mostró preocupado por cómo se está investigando en la fiscalía y aseveró “la fiscal Maiola no me dio muchos indicios de la investigación. Evadió todos mis planteos. Todo me da a pensar que están dilatándolo para no dejarlo mucho tiempo preso a Miguel A. Correa – policía bonaerense exonerado- y después largarlo”.

“Está alojado en una comisaría donde llevan a todos policías con problemas con la ley, pero Rodríguez no es más policía desde 1997, por según averigüe un abuso y tiene otras causas más por venta de droga” relató indignado el padre del policía de la UTOI asesinado en un confuso hecho hace un mes y días.

“Solo queremos justicia por mi hijo”

“Quieren dilatar todo y tapar todo, pero nosotros no nos vamos a quedar tranquilos hasta que se haga justicia por mi hijo y paguen los culpables” aseguró Núñez.

Indignado ante la inacción del Ministerio Publico Fiscal, Walter Núñez expresa “en Varela hay tanta corrupción que me indigna. La fiscal me dijo ´No averigüé porqué correa fue exonerado de la policía´, cuando solo necesita ir al barrio Chacabuco y todos pueden decirle de qué vive Correa o hacer un llamado al Ministerio de Seguridad y enterare porqué lo exoneraron de la policía”.

“Están tapando un montón de cosas y quieren taparlo todo” pronunció Núñez y relató “el día que fui a Fiscalía me pararon varias veces personal de la Policía. Qué me están siguiendo a mí, investigándonos a nosotros que nos mataron un hijo, pero a los verdaderos narcos y asesinos los cuidan”.

“La fiscal deja mucho que desear. Ella sabe muy bien lo que pasó con mi hijo pero está pateado la pelota para otro lado” marcó el vecino de San Jorge y sentenció “ella pensó que nosotros éramos ignorantes, que nos íbamos a quedar con los brazos cruzado, pero le salió mal porque acá estamos unidos, de pie y no vamos a bajar los brazos por nada.

“Lo único que quiero es que la Señora Maiola trabaje e investigue y que se sepa la verdad y lo que pasó. Quiero que me respete y me atienda como particular damnificado, y no me evada o responda con soberbia de que mande al abogado” expresó el padre de joven policía de 23 años asesinado en un confuso hecho el 22 de julio.



“La fiscal no nos dio ninguna respuesta en concreto de cómo está la causa””

Así con preocupación narró Núñez como fue recibido por la agente fiscal de la UFI 6 en este primer mes de la investigación por el asesinato de su hijo. “De la autopsia nos dijo que está en peritaje, solo sabemos que su muerte fue traumática cardiorespitatoria… Del celular de mi hijo y del que supuestamente robó, no hay pericia de nada y el dermotes del que disparó nos dijo la fiscal que recién tienen turno para octubre” y remarcó “no nos dio ninguna respuesta en concreto de cómo está la causa”.

“ A Chávez, a Ramírez y a los policías de la Sub DDI les tomó declaración porque estaban en el lugar del hecho, pero no citó a ningún vecinos más” contó y manifestó “ los cuatro que estuvieron en el auto saben qué pasó, por eso le pedimos a Maiola que los detenga a Chávez y Ramírez ya que ellos no son testigos casuales, fueron participes del asesinato de mi hijo y tienen responsabilidad”.

Preocupado por la aparición de la Sub DDI investigando

“La fiscal dice que la Sub DDI está investigando el caso, pero no comprendo el porqué si ellos fueron los que hicieron todo el procedimiento mal. Fueron los que esposaron a mi hijo mientras agonizaba y les decía que era policía” expresó Núñez y llevó luz a los rumores de drogas, ya que contó que en la causa figuran “dos frascos con dos gramos de marihuana… me parece que la fiscal me toma el pelo, porque hay declaraciones de testigos que cuentan que había dos frascos con flores de marihuana adentro del auto…”.

“No me explico cómo puede ser que la sub DDI esté investigando cuando fueron ellos los que quisieron tapar el sol con la mano y cuando está involucrada en el hecho…ellos manipularon el arma de mi hijo, tocaron los celulares. No sé como lo va a tomar la fiscal a las pericias ya que hay filmaciones de un efectivo manipulando el arma de mi hijo”.

“Ellos tiene custodia y nosotros no”

“Nos hicieron una denuncia por amenazas y a ellos les pusieron custodia, cuando a nosotros nos dejan a la deriva y sin respuestas” relató enojado el padre del policía de la UTOI asesinado en San Jorge y exclamó “no veo que estén trabajando y es muy extraño que pongan a investigar en la causa a la Sub DDI…que son todos unos corruptos porque cuidan la casa de los cómplices y del asesino de mi hijo. No sé si lo están investigando o lo están cuidando. Los coches y camionetas de la Sub DDI están cuidándole la casa a Correa y protegen a la familia de un narcotraficante y a nosotros nadie”.

El caso

El 22 de julio último, en calle 517 y 568 de Florencio Varela, jurisdicción de la Comisaria Primera, fue detenido Miguel Arturo Correa (56- Ex PBA) por el homicidio del joven Cristian Matías Núñez (23- UTOI PBA), también fueron demorados Marcos Jonathan Rodríguez (28) Y Héctor Ricardo Chávez (40). En un primer momento, las pesquisas informaron que Correa baleo a Núñez por el presunto robo de un celular.

A un mes del hecho, la UFI 6 de la Dra. Maiola ordenó la libertad de Marcos Jonathan Rodríguez (28) Y Héctor Ricardo Chávez (40) al considerarlos testigo y no participes del hecho. Y detuvo a Corra por portar un arma sin autorización y por la muerte de Núñez.