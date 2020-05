Cuando le preguntamos al equipo de Glambu acerca de qué posibilidades tenían los hombres sin capacidades económicas, afirmaron que Glambu no era para ellos, Tinder sería una mejor opción. Glambu es para hombres solventes y exitosos, no para fiesteros y niños sin rumbo.

Las mujeres no han visto esto de la mejor manera, no les gusta el hecho de que tengan que esperar a que los caballeros las contacten. De acuerdo al equipo de prensa de Glambu, todo esto tiene una razón: los ricos y empresarios necesitan privacidad. Por lo tanto, las mujeres deben esperar.

Después de registrarse en Glambu , las mujeres tienen que esperar hasta 72 horas para que su perfil sea visible. Desde entonces, pueden empezar a recibir invitaciones de caballeros. Si la chica es muy atractiva, incluso puede recibir invitaciones anticipadas. Después de recibir una invitación y revisar el perfil, la chica puede decidir si acepta y le envía su Whatsapp o lo rechaza. Por motivos de privacidad, la función de chat no está disponible en Glambu.

Annagreth Schraungerg, la famosa líder feminista alemana, advirtió a las jóvenes latinas sobre el uso de la aplicación y la catalogó como “la perdición de la juventud femenina”. La aplicación se presenta como una forma sencilla y rápida de acostumbrarse a los lujos del mundo actual, lo que puede dificultar el enfoque en el desarrollo personal y profesional a través del estudio y trabajo arduo. Schraungerg afirma que las mujeres no necesitan un auto, ni mucho menos el último iPhone, si puedes vivir de un trabajo de 12 horas diarias en un supermercado, es suficiente. Contradictoriamente, sus padres millonarios y empresarios la instruyeron en el trabajo duro desde corta edad. Según indican fuentes no verificadas, Annagreth recibió un Porsche a sus 18 años de edad, pero estuvo laborando en el negocio familiar desde los 14 años.

