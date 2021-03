Los graduados de la UNAJ cuentan su historia después de recibir el título

Está dicho y comprobado. La creación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche en Florencio Varela multiplicó las oportunidades para estudiar generando mayores condiciones de igualdad en el acceso al nivel superior. Y a más de una década de la creación, los testimonios de los primeros graduados indica una rápida salida laboral.

Así lo expresaron en la página web de la UNAJ, egresadas y egresados que contaron su experiencia de formación y su paso al campo laboral, que hoy los lleva a ocupar tareas de dirección, gestión, promoción de políticas públicas, capacitación y docencia, destacando el rol central de su paso por la universidad para lograrlo.

Según la Universidad, sus graduadas y graduados no solo se forman como profesionales idóneos y de excelencia, sino también conscientes del aporte que pueden realizar a sus comunidades y a la sociedad en general.

Los graduados y sus testimonios de la UNAJ

Ivo Fernández, licenciado en Gestión Ambiental, egresado en 2018, es uno de ellos. Además de desempeñarse como gestor ambiental en una empresa metalúrgica en Florencio Varela, es Director de una consultora que cuenta con un equipo multidisciplinario de trabajo. “Todas las herramientas brindadas durante la carrera en la universidad las utilizo en el campo laboral. La licenciatura en Gestión Ambiental me abrió las puertas al mercado laboral; por eso, desde mi experiencia personal les recomiendo que estudien esta carrera”. Además, Ivo se encuentra realizando una Maestría en Ingeniería Ambiental.

Laura Evangelina Gómez es graduada en la Licenciatura en Relaciones del Trabajo y asegura que la formación en la UNAJ “superó sus expectativas”, ya que cuando empezó la carrera “creía que iba aportar sólo a Recursos humanos”. Hoy lleva adelante y analiza distintas políticas públicas de empleo, las cuales busca ir mejorando día a día. Se encuentra a cargo de la Oficina de Empleo del Municipio de Florencio Varela, coordina el Equipo de Intermediación Laboral, Programas de Empleo (que incluye el seguro de capacitación y empleo y fondo de desempleo) y el portal web de empleo de Florencio Varela. También, en 2019, comenzó a dar clases a nivel secundario y terciario, lo cual “me hace muy feliz porque uno de mis mayores anhelos es poder ser docente”.

“Mi formación es la que hizo que hoy yo esté trabajando en esta área. En el 2018 el intendente municipal decidió incorporar la herramienta para la búsqueda laboral en Varela y llevó adelante la creación del portal de empleo web; me sumó al equipo por mi formación para aportar mis conocimientos a la gestión. Mi formación me ayuda todos los días en mi trabajo profesional”. Actualmente cursa la Maestría en Gobierno local en la Universidad Nacional de Quilmes, y en 2020 finalizó la Diplomatura Superior en Gobiernos Locales y Transformación Social.

Susana Gravina es egresada de la Tecnicatura en Producción Vegetal Intensiva y estudiante avanzada de la Licenciatura en Ciencias Agrarias. Trabaja como capacitadora y docente de Jardinería y Huerta. “Como capacitadora me encargo del armado del contenido pedagógico además de preparar a los docentes del curso para su dictado. Somos dos capacitadoras y tenemos un equipo de cinco docentes a nuestro cargo”. Asegura que al iniciar la carrera en la universidad “no tenía más expectativas que egresar, pero en el transcurso de la misma, cambié y conseguí el trabajo actual y pude volcar todo lo aprendido para llevarlo adelante”, y agrega que el título “me ayudó a desempeñarme en este trabajo y poder pasar de ser docente a capacitadora del curso”. “Agradezco a la UNAJ por la oportunidad que me dio de estudiar lo que me gusta y, con el título logrado, haber conseguido un trabajo tan enriquecedor”.

Los datos de la encuesta de seguimiento

De acuerdo a la Primera Encuesta de Seguimiento Profesional para Graduados/as de la Universidad Nacional Arturo Jauretche realizada durante los meses de octubre y noviembre del 2020 sobre un total de 190 graduadas y graduados de la universidad, el 75% trabaja sobre algo relacionado con la carrera que cursó y 7 de cada 10 lo realiza en la región, en gran parte en Florencio Varela y en una gran mayoría (9 de cada 10) afirman estar conforme con la formación recibida en su carrera.

De este relevamiento realizado con el objetivo de conocer cómo se desarrollan las trayectorias laborales de los y las graduados y graduadas de la institución, surge también que 7 de cada 10 siguieron estudiando luego de recibirse.

Estos datos son parte de los resultados del trabajo conjunto realizado entre el Centro de Política Educativa, por medio de las actividades regulares del Área de Estadística y la Oficina de Graduadas/os, y el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, en el marco de su serie de informes de investigación, y permiten conocer nuestra comunidad y afirmar, una vez más, que nuestras graduadas y graduados siguen siendo un orgullo para la UNAJ.