Los concejales del bloque Unión por el Diálogo también se oponen a la liberación de presos

Le negaron la prisión domiciliaria al ex concejal y dirigente del gremio de los Químicos de Florencio Varela

Por ultimo desde Unión por el Diálogo dejaron saber, que este tipo de medidas no contribuyen a lograr una justicia que meritúa en el Principio de la razonabilidad. Todos los argentinos de bien se están expresando desde el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio declarado por el Gobierno Nacional, sin poder salir a reclamar a las calles. Queremos que se respete la Justicia y que no se subvierta el Estado de Derecho donde por un lado se restringen las libertades a la sociedad y por otro liberen ladrones, violadores, asesinos y golpeadores de mujeres. Cuando la sociedad democrática en su conjunto se expresa debe ser atendida. Concluyeron.

