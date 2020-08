Los abuelos que luchan por salvar a su nieto de la madre a la que denuncian como violenta

“El nene no quiere estar con ella… le tiene terror ” denuncian

Por Romina Martinez Parfeniuk

Grita, patalea y se larga a llorar en los brazos de su abuela. Esa es la reacción de B. P., un niño de cuatro años y medio al oír el nombre de su madre y de su tía apodada Piscu.

Nancy S. y Mauricio P. están desesperados por su nieto. El padre del nene también y junto a otros allegados, cansados de la falta de respuesta de la justicia de menores y de la policía decidieron romper el silencio y pedir ayuda para el infante: “Se están vulnerando los derechos de mi nieto. El nene no quiere estar con ella. Le tiene terror… por favor exijo que alguien se haga cargo si a mi nieto le pasa algo…” claman y sentencian “en ningún momento le negamos el nene, pero nunca quiso irse con ella… él está aterrado. Le tiene miedo y hay videos como pruebas”.

Hace más de un mes, radicaron una denuncia junto a un video que muestra amenazas y un ataque al matrimonio que reclama por su nieto, pero aun no hay respuesta, ni acciones de resguardo para el menor. “Pedimos que la justicia actúe y deje de vulnerar los derechos de nuestro nieto. Y que la Comisaría Quinta deje de cajonear las denuncias. Hace más de un mes radicamos la denuncia por amenazas de Estefania Ayelen, la madre de B. y de Piscu y cuando fuimos el miércoles a realizar otra denuncia por nuevos hechos violentos en presencia del nene, nos enteramos que nunca giraron la denuncia a fiscalía. Al parecer esperan que pase algo más grave para ahí actuar o lamentarse” estimen.

Aseguran que, el pequeño ha visto en los últimos dos años muchas cosas, que sus abuelos aun no saben, pero intuyen y temen. Hay denuncias contra la madre de B. por atacar y amenazar a su abuela junto a su Piscu- conocida en la zona del barrio San Francisco por haber sido detenida la pasada semana en un allanamiento por varios delitos en la región-, pero la paciencia de Nancy y Mauricio terminó cuando el último miércoles, Ayelen. – madre de B.- fue con un desconocido en un auto e intentó llevárselo por la fuerza y en forma muy violenta.

“ B. no duerme de noche, no quiere estar solo. Pasa todo el día bajo una manta ocultándose … tiene miedo y no sabemos qué le hicieron cuando ha estado en casa de la madre y toda esa gente con la que ella está, que sabemos que no son de bien andar” relata Nancy y remarca “ Hace dos años y medio que se hizo una presentación ante el Juzgado de Familia N° 3 de Florencio Varela, que nunca se ocupo del nuestro nieto. Sabemos que la citaron dos veces y nunca se presentó y nunca mandaron a una asistente social para ver en las condiciones en las que ella vive y con quienes vive”.



Con lagrimas en sus ojos por ver como está su nietito Nancy – docente- remarca :“ mi nieto tiene una madre golpeadora y violenta. Creemos que B. también pudo haber sufrido no solo maltrato verbal sino físico” y asevera “B. estuvo en un entorno que no es bueno y le digo más al juez de familia que si la madre, se lo hubiera llevado el miércoles de forma prepotente y violenta; habría estado en el allanamiento de la casa de Piscu, que salió en todos los medios”.

” Le clamamos que piense en el niño y sus derechos vulnerados” argumentan.

Amenazas, denuncias y malos tratos

“ Tenemos denuncias contra la madre de mi nieto por golpes y por amenazas. No solo es la palabra nuestra o de testigos sino también tenemos videos que muestran cómo Ayelen nos insulta, nos agrede, nos amenaza y hasta nos golpea junto a su hermana “Piscu” ” enumera la mujer y recalca “ hace dos años venimos presentando denuncias y no pasa nada. Nadie piensa en el nene y todo el daño que está sufriendo”.

La vecina de San Francisco relata que “ hace más de un mes vinieron Ayelen y Piscu muy violentas a la puerta de casa… Me dio la cabeza contra la reja, lesionándome y nos amenazaron diciéndo ´los tengo en mis manos… vayan cavando una fosa´’ y pide “Como abuelos le decimos al Juzgado de Familia 3 de Varela que intervenga”.

El miércoles luego del intento de secuestro del nene, por parte de su madre y de forma muy violenta: “Mi hijo sufrió moretones en el forcejeo cuando lo quisieron meter en un auto” afirma E.P. papá del pequeño y asegura “ nunca se le prohibió ver al nene, pero cada vez que ella lo llevaba mi hijo al regresar demostraba miedo, angustia y crisis de llanto que no sabemos el porqué y eso derivó en que si venia a verlo que sea con nosotros cerca”…”el miércoles lo quiso subir a un auto y mi hijo lloraba , gritaba pidiendo auxilio” relató el joven que resguarda su nombre por miedo a recibir sanciones en su profesión.

“ Lo único que pido es que la justicia intervenga. Vean cómo está mi hijo y que actúen como corresponde. Si lo deseas ver a mí hijo y que sea un niño feliz” sentencia el joven padre de B. angustiado por la situación de violencia que viene viviendo desde que se separó de la madre de su hijo y que se ha incrementádo con situaciones de gravedad como la del 6 de julio y del 19 de agosto.

Denuncias que no llegan a fiscalía



Indignados los abuelos de B. narran que el miércoles luego del intento de secuestro del niño por parte de su madre, se acercaron a la Comisaria Quinta para radicar la correspondiente denuncia, pero no pudieron realizarla:

“ Dijeron que fuéramos otro día porque no había luz. No les importó la gravedad del incidente en la que está afectada un menor” asevera Mauricio y aclara “ ahí nos enteramos que la denuncia por las amenazas y golpes que recibió mi mujer y la familia el 6 de julio de parte de Ayelen -madre de B. – y de la Piscu nunca salió de la comisaria para fiscalía”.

Preocupado por la inacción policial, los familiares del pequeño B. el último viernes recién pudieron radicar la denuncia por los hechos del 19 de agosto en la Comisaria de La Mujer y la Familia de Cruce Varela. “ Por un contacto que conseguimos pudimos hacer la denuncia, pero es muy grabe lo que está pasando. Acá hay un menor donde los derechos se le están vulnerando y nadie hace nada. Esperan que esa gente nos lastime a nosotros o a nuestro nieto para ahí actuar” manifiestan.

Miedo y un sinfín de situaciones

“ Mi nieto tiene miedo, se orina encima, no duerme de noche, no quiere ir solo al baño y me dice ´abu no me dejes solo´” narra su abuela.

“Hace dos años vivimos episodio de violencia de esa mujer y de su entorno hacia nosotros y la Justicia de Familia, esta ausente. Nunca se ocupó de la situación de violencia que vive mi nieto” recalca su abuelo.

“B. no quiere estar con ella. Solo decirle si quiere ir con su mamá o con Piscu, el nene comienza con crisis…llora, grita, se oculta. Busca donde poder ocultarse” relata Mauricio abuelo del pequeño y remarca “Si ella se lo hubiera llevado ese miércoles, mi nieto hubiera estado en la casa donde fue detenida ´Piscu´ integrante de una banda de delincuentes… y la madre obligaba a mi nieto a convivir con esa gente y no sabemos que le hicieron ahí, por eso necesitamos que actué a justicia y lo atienda un psicólogo”.

“ Se están vulnerando los derechos de mi nieto. El nene no quiere estar con ella. Le tiene terror… por favor exijo que alguien se haga cargo , si a mi nieto le pasa algo…” clama Nancy y aclara “ en ningún momento le negamos el nene, pero nunca quiso irse con ella… él está aterrado. Le tiene miedo y hay videos como pruebas” sentencian los abuelos que claman para que la justicia del fuero de Familias 3 de Varela intervenga por la seguridad del niño de cuatro años y medio.