Lomas de Zamora: volvieron a pedir la libertad de pibe que mató al padre para defender a su madre

Familiares de Maximiliano Espinoza volvieron a marchar ayer a las fiscalías de Lomas de Zamora en reclamo de la libertad del joven, los allegados indicaron que defendió su integridad física como la de su madre ante un ataque del fallecido en la Nochebuena. Los hechos se dieron en la localidad de Claypole. Ayer se realizó la audiencia ante el juez de Garantías que se tomará varios días para analizar el requerimiento de la defensa como los dichos del encartado en la diligencia llevada adelante ayer pasado el mediodía.

El defensor particular, Pablo De Fazio, en diálogo con este medio indicó que “hemos denunciado irregularidades de la fiscalía que no quisieron tomarle declaración a testigos que hemos aportado, lo pediremos ante fiscalía de cámaras como ante el magistrado que interviene, creemos que es algo de gravedad”. Tras una discusión tras la cena del 24 de diciembre, Espinoza y el fallecido habían comenzado a pelear delante de la mujer. En un momento, de la reyerta Maximiliano Espinoza apuñaló a su padre. El hombre fue trasladado rápidamente al Hospital Meléndez de Adrogué. Unas horas después del hecho, la Policía detuvo al hijo de la víctima y a su madre. No obstante, la fiscal de Lomas de Zamora Fabiola Juanatey dispuso dejar sólo tras las rejas al agresor.

“En la causa están acreditadas lesiones de nuestro asistido quien se defendió no sólo de las agresiones hacia él sino también a su mamá quien fue atacada por el fallecido”, finalizó el doctor De Fazio. Ahora el juez deberá determinar si otorga o no el sobreseimiento como solicitó ayer el letrado mencionado en la sede de Camino Negro y Larroque de Lomas.