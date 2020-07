“Locomotora” Castro hace ollas populares y entrega alimentos en barrio San José de Almirante Brown

El ex campeón mundial de boxeo Jorge “Locomotora” Castro inició hace unas semanas una movida solidaria: en su gimnasio del barrio San José, en Temperley, hace ollas populares para los vecinos y entrega bolsones de verduras y frutas que él mismo va a buscar al Mercado Central.

“Nací en Santa Cruz y se lo que es el frío y el hambre. Lo escuché la presidente Alberto Fernández hablar de la solidaridad y me dije que tenía que hacer algo para ayudar. A mi me gusta ayudar”, se lo escucha decir al “El Roña”, en uno de los tantos videos que comparte en las redes sociales.

Respetando el protocolo sanitario (distanciamiento, tapabocas, guantes e ingreso de a uno por vez) el ex boxeador participa de las donaciones y de la olla popular, charla con los vecinos y genera conciencia sobre el cumplimiento del aislamiento obligatorio, en su gimnasio de avenida Eva Perón (ex Pasco) 4730, de Temperley.

“En este barrio se ve la necesidad de la gente. No hago esto para hacer política. Llegamos a tener 400 personas esperando para recibir un bolsón de alimento”, dice Locomotora. “Hay que ser solidario con la gente que más lo necesita en este momento. Son muchos”, dijo Castro.

“Si quieren colaborar con mercadería o ropa lo pueden traer de 15 a 19 todos los días. Si quieren colaborar con dinero para la compra de mercadería lo pueden hacer a mi CBU de mercado pago que es 0000003100071037707620″, avisó el ex boxeador en sus redes sociales.

Castro, campeón del peso medio en 1994, sumó 144 peleas en su carrera deportiva, con 130 triunfos, 90 de ellos por Knokt Out. Por estos días, conduce “El rincón del Roña”, un programa que sale al aire en AM 1580 Radio 26 de Julio. Pero por estos días, sabe, enfrenta uno de sus peores combates