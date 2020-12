“Le pido al juez Busteros que escuche a mis hijas y haga lo que tiene que hacer” dijo la madre varelense que empapeló el Juzgado de Garantías pidiendo que detengan por abuso al padre de sus hijas

Por Romina Martinez Parfeniuk

Natalia Rivero, está desesperada. No duerme y no está tranquila. Su vida cambió para siempre en junio pasado cuando sus dos hijas de 15 y 13 años le clamaron “no ir más de visita a lo de su padre”, ya que allí “él me las abusaba”. A partir de ese momento, los días de ésta vecina de barrio Chacabuco se centraron en pedir justicia por sus niñas. Radicó la denuncia, se comprobaron en pericias los hechos, pero aún el autor de los mismos continua en libertad.

“Esta basura abusó de mi dos hijas y en Varela lo dejaron libre” dijo la mujer a este medio. Contó que J.P.V. de 42 años con quien convivió por 10 años, buscaba a sus dos hijas para las visitas acordadas en menoridad y que en esos momentos las atacaba. “Mientras abusaba de una de mis hijas, hacia que la otra nena lo presenciara. Todo con amenazas de que si se negaban, iba a ser peor”.

En su relato de denuncia del 17 de junio de 2020, en la Comisaria Primera de Varela, la mujer relató lo que le contaron sus hijas menores y que ese individuo “su padre”. “Las amenazó de que si contaban algo, les iba a ir peor y que si me contaban algo a mí las iba a matar”. “Lo detuvieron y a los dos días lo largaron. Y ahora sé que dejó su casa y se fue” remarcó.

Natalia está desesperada, dejó de trabajar para acompañar a sus hijas que viven atemorizadas de ser atacadas por su agresor que permanece en libertad. “Con todas las pericias psicológicas, Cámaras Gesell y lo del Médico Forense el Juez de Garantías Julián Busteros no lo detiene aduciendo que no es peligroso. Que piense en mis hijas si no fue peligroso con ellas” expresó.

“No puedo entender porqué el Juez de Garantías lo tiene en libertad”

Con indignación y con todas las pruebas contra el padre de sus dos hijas, Natalia junto a otras personas decidió hacer público el caso y días atrás con carteles empapeló las puertas del Juzgado de Garantías de calle Mitre 449 donde el magistrado Busteros dejó en libertad a J.P.V.. “Solo pido justicia por mis hijas, quiero que todos sepan lo que él le hizo a mis hijas, y que esta basura esté detenida…Lo que les hizo a mis nenas no tiene perdón” dijo en las puertas del Garantías N° 5.

“Mis hijas están desprotegidas y amenazadas de muerte por él y por su familia. Ellas necesitan asistencia psicológica, la pedí en Fiscalia, pero no me dieron respuestas” dijo la mujer y remarcó “Sus familiares sabían lo que él le hacía a mis hijas en su casa de Villa Vatteone y lo permitieron, y después de la denuncia que hicimos, nos amenazaron que nos van a matar”.

“Es una vergüenza lo que están haciendo”.

Tengo todas las pericias e informes médicos de mis hijas, se ordenó su detención, pero para el Juez de Garantías, no es una persona peligrosa” y sentenció “le pido al juez Busteros que las escuche a mis hijas y haga lo que tiene que hacer”.

Natalia Rivero no comprende cómo se maneja la justicia en Varela, pero como toda madre que ve en peligro la vida de sus hijas, pide que los organismos que deben bregar por los Derechos de los Niños no hagan oídos sordos.