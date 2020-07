Las ventajas de infonavit Mexico

Para poder acceder a este tipo de crédito tu salario debes ser superior a $ 10 000 pesos y debes tener en cuenta que los gastos de titulación, financieros y de operación serán de un 5 % y no de un 3 % como el crédito Infonavit tradicional. Sin embargo, la tasa de interés anual se mantiene en el 12 %.

En cualquier caso, si con esta cantidad de dinero no es suficiente, este crédito es totalmente compatible y complementario con el crédito cofinavit que vamos a ver en el siguiente punto.

Hay que tener en cuenta que entre las principales características de este crédito nos encontramos que: puede solicitarse sin importar el salario que tengas; su tasa de interés anual es de 12 %; puedes solicitarlo en conjunto con tu cónyuge para tener un mayor monto; los gastos de titulación, financieros y de operación corresponden al 3 % del monto de crédito y no se cobran si tu salario mensual es inferior a $ 7 191,79.

Infonavit es el acrónimo de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Un organismo mexicano formado por trabajadores, la participación del gobierno y el sector empresarial. Su principal función es la concesión de créditos, hipotecarios o no hipotecarios, para poder disponer de una vivienda en propiedad.

