Las universidades cambian calendarios y materias, y apuestan a clases virtuales por el coronavirus

“Elegimos seguir adelante con el calendario académico aprobado para este 2020. Buscamos los mecanismos que garanticen la preservación de la salud y el derecho a cursar, que no son mutuamente excluyentes”, dijo a Télam Diego Molea, rector de la UNLZ.

“Capacitamos a los docentes e hicimos tutoriales sencillos. Sabemos que hay prácticas que no vamos a poder hacer, y por eso invertimos el orden de las materias para tener, ahora, todas teóricas”, precisó Suárez.

“Se hizo todo un trabajo académico y de capacitación con los docentes. La modalidad virtual es muy diferente, hay que pensar una pedagogía nueva. Va a ser un semestre irregular, no todo se puede dar desde la virtualidad, van a quedar cosas pospuestas hasta que podamos volver a las clases” presenciales, afirmó.

“La masividad de nuestra universidad hizo que haya mucha diversidad. No es un uniforme. Cada facultad reprogramó sus actividades. Se están dando clases virtuales, pero hay materias que pueden darse a distancia y otras que no”, aseguró Barbieri sobre la UBA, que tiene 104 carreras y más de 320.000 alumnos. Gustavo Duek, secretario académico de la Universidad Nacional de La Matanza (Unlam) explicó “que ante la pandemia teníamos que postergar el inicio o empezar de manera virtual”.

En este sentido, de las 567 materias planificadas en forma presencial para este primer cuatrimestre sólo 32 no se ofertaron en forma virtual. El CPE organizó los aspectos operativos de este cambio de modalidad, así como la adecuada comunicación a los estudiantes, capacitación de los docentes y ajustes técnicos referidos a la matrículación de inscriptos y docentes, generación de aulas extendidas, desarrollo de tutoriales, entre otros factores propios de este cambio.

Las universidades nacionales del país optaron por mantener las clases de manera virtual, reasignar materias y ajustar el calendario académico ante la suspensión que rige desde mediados de marzo y que todavía no tiene fecha de finalización ante la pandemia del coronavirus.

