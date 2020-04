Las otras pestes que también golpearon en Florencio Varela: hoy la difteria va a la escuela

El 70 por ciento de los médicos no quieren trabajar en el Conurbano

Por lo visto, no sólo la difteria atentaba contra la educación de los niños del naciente pueblo de San Juan.

Y agrega Sinforiano, el corresponsal que, como “la Escuela es dirijida por una señora, no es propio ni puede recibir niños mozos, casi unos zánganos, para educar, y se quedan sin escuela una porción por esta causa, teniendo otros que costearse a la de Quilmes, cerca de 3 leguas de ida y otras tantas de vuelta”.(5)

En octubre “El Quilmero” retoma el tema. Dice que “la escuela marcha como Dios quiere. La maestra que la dirige –Dorotea K. de Ruffer – es alemana y no sabe el español, lo que es un grave inconveniente, pues no es muy aventajada tampoco en nuestro idioma.

Aunque de menor incidencia que la tuberculosis y la viruela, la difteria era igualmente un enemigo temible: no había vacuna, el tratamiento era limitado y su profilaxis, poco segura.

Meses después, ya iniciadas las clases y con la firma de Samaringen, corresponsal, dice el periódico que “el Consejo Escolar ha puesto al frente de la Escuela de Varones de San Juan a una señora que, por cierto, no es aparente para regentear la escuela de niños.” (1)

“Ya hace un mes que la escuela debía estar abierta y el tiempo que se pierde no se recupera más”, sentencia el 16 de marzo de 1884 el periódico “El Quilmero”, medio de prensa que, desde 1875, aparece los jueves y domingos en el distrito que le da nombre y en el que incluye informaciones sobre el naciente pueblo de San Juan.

