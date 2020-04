Las cartas robadas al soldado de Malvinas

Hay cosas que no tienen precio. No se pagan con plata. Por eso, a Carlos Orsini, veterano de la guerra de Malvinas, le robaron un tesoro. Esos tesoros que valen más cuando se las comparte. Hace casi un año fue víctima de un hecho de inseguridad más: sobre la avenida Salvador Sallares, entre las calles Monteagudo y España, en Florencia Varela, alguien le robó un bolso de su camioneta. En rigor, el ladrón no se llevó más que una carpeta y algunos papeles; pero esos papeles representan todo el tesoro para Orsini: son todas las cartas que recibió de sus familiares y amigos mientras combatía en la Guerra de Malvinas.

Según le relató a Infosur en aquella oportunidad, Orsini estacionó su camioneta, una Chevrolet S10, y se bajó a comprar papel fotográfico al negocio de un conocido. Lo necesitaba para los obsequios que estaba preparando, destinados a los alumnos a los que en pocas horas les daría una charla sobre Malvinas. En el comercio se dio cuenta de que no tenía dinero encima y volvió hasta su vehículo a buscarlo. Cuando abrió la camioneta, notó algo raro: en uno de los asientos delanteros estaba el manual del vehículo, que siempre estaba guardado en la guantera. Algo había pasado.

Entre la correspondencia perdida, Orsini lamenta especialmente las cartas de sus padres, “que ya no están”.

“Por esas cartas doy mi vida”, le dijo el excombatiente al sitio InfoSur. “El resto de las cosas que hay en el bolso no me importan, pero las cartas tienen un valor emocional enorme, allí están las que me escribían mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mis amigos”, enumeró, al tiempo que pidió que el tema se viralizara en las redes sociales. “Ojalá que si alguien las encuentra, se apiade de este soldado de Malvinas y devuelva esas cartas”, expresó.

Casi un año después el tesoro está perdido.