Lanzan la teleconsulta para casos probables de coronavirus y un “botón rojo” para los profesionales

Las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación indicaron que están trabajando con el concepto de “Centro de Derivación”, lo que implica que las distintas redes “puedan ponerse de acuerdo entre el sector público y privado para ir direccionados los pacientes”. En nuestro país los pacientes van donde tienen su financiamiento, pero no todas las clínicas tienen las mismas condiciones, ni el mismo aislamiento, y hay una recomendación de concentrar a estos pacientes en los hospitales Covid, lo que disminuye el riesgo de infectar a otros pacientes”, mientras otros establecimientos “siguen con su operatoria regular”, explicaron.

“Se trata de que, cuando haya una sospecha, el paciente no concurra solo (al hospital) sino que hay que ir a buscarlo en una ambulancia y, cuando haya más casos, en un futuro, vamos a tener que disponer de otros vehículos”, apuntaron.

