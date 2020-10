Ladrones devolvieron las cenizas de dos niñas que robaron en La Florida

Tras viralizarse el caso de ladrones que desvalijaron una vivienda de Villa La Florida y robaron hasta la urna con las cenizas de dos niñas fallecidas, uno de los malvivientes devolvió los restos a sus padres. Estos le ofrecieron dinero, pero lo rechazó, de manera que las víctimas del despojo terminaron agradeciendo a sus victimarios el gesto.

“Gracias a la persona que me llamó y habló conmigo en la mañana (de este jueves) para entregarme las urnas (con los restos de las mellizas). No me pidió nada a cambio; le quise dar dinero, no lo aceptó, ya que la persona que se lo llevó, cometió un gran error (y) no pensó que tenía cenizas”, relató la mamá en su cuenta de Facebook.

“Pregunté si tenía oportunidad de recuperar la netbook, y me dijo que no, pero bueno ,no pasa nada. Hace rato me las trajeron (por los restos de las niñas) hasta mi casa y puedo decir hora estoy con los pies sobre la tierra, y voy a dispersar las cenizas sobre una linda planta. Creo que va a ser lo mejor”.

“Gracias a todos los que compartieron, ayudaron, como le dije a la persona del otro lado: no te voy a juzgar, ni denunciar, sólo quería que me devuelvas lo que es nuestro. Ahora sí descansan en paz. Queda ser fuerte y seguir”, finalizó Celeste.