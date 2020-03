La UnQui se sumó como centro ante la pandemia

Up Next

Villar destacó además que estarán “en un sector aislado del resto, con médicos y enfermeras de la municipalidad” que nos ya que prevén que las camas del Hospital Iriarte no van a alcanzar para albergar a la totalidad de los afectados.

La Universidad Nacional de Quilmes cedió 22 de sus aulas para que se instalen unas 100 camas con el fin de atender a aquellas personas que necesitan estar en cuarentena por haber contraído coronavirus y no puedan hacerlo en sus domicilios.

