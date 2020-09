La última revolución de las radios como creadoras de empleo

Causa Daniel Zisuela: Attarian Mena será la fiscal de juicio en el debate oral. La defensa del ex edil solicitó su excarcelación

De ahí la importancia de preservar no solo programas de información objetiva capaces de ofrecer las noticias de forma verídica – huyendo de las fake news – sino también que se siga apostando por contenido de entretenimiento como los programas musicales, incluso las tertulias temáticas no solo políticas, que permitan que las radios, online más que nunca, acompañen al oyente las 24 horas si lo desea.

Según el último reporte promovido por una sección independiente de Oxford Economics, llamado The Economic Impact of Public Radio’s Music Activities, se pone en relieve la importancia de la generación de ingresos de las radios musicales tan solo apelando a una cifra: 1 billón de euros en nóminas.

Las radios online cada vez son más habituales, permitiendo no solo el ahorrar los costes de estudio sino también permitiendo que se pueda llegar, desde cualquier rincón del planeta, desde la propia casa, a todo un público ávido por las radios especializadas, una de las tendencias cada vez más en alza.

Aunque al principio no todos los hogares disponían de un aparato, lo cierto es que las noticias – basta plantearse la época bélica de principios del siglo XX – se emitían en los boletines y mantenían a la población informada de una forma mucho más inmediata que la prensa o incluso la televisión.

