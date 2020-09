La tecnología, el último gran paso de una generación que leía periódicos

La tecnología se convierte así enun avance que, en la generación de los mayores, no solo sirve de comunicación sino también de entretenimiento y de medio de comunicación. De ahí la relevancia de que ellos sean también protegidos de bulos.

“Nunca antes fue tan importante ser medios honestos con la información. La ética deontológica debe estar por encima del interés económico. Nuestra función como medios es proporcionar información contrastada y que sirva para que quien la lee pueda definir su posicionamiento, no imponérselo” explican desde la redacción del medio.

En este sentido, la llegada de los mayores a estas redes y a internet ha hecho que haya que volver a hablar, no solo por ellos, pero sí poniéndoles como punta de vértice, de las fuentes y la necesidad de que los medios se comprometan a publicar información veraz.

“Hoy, sin embargo, las noticias llegan a través de infinidad de canales. Internet y las redes sociales se han convertido en las grandes aliadas de todos aquellos que desean consumir información en tiempo real. Pero, por desgracia, no todo en la red es veraz, y las fake news o noticias falsas proliferan en este medio como en ningún otro, logrando en muchos que sus contenidos se conviertan en virales” comentan desde diariodigital.info .

La televisión llegó posteriormente, aunque cierto es que no todos tuvieron acceso a esos primeros televisores.

Toda esta generación recordará que hubo un tiempo en que la única manera de mantenerse informado era a través de la lectura de un periódico, al que no siempre se podía tener acceso, o través de unas ondas de radio que lograron convertir a este aparato en algo esencial y casi vital en esa ápoca.

