La suerte de los fumadores podría cambiar en los casinos de Argentina

En Argentina, debido a la Ley Nacional Antitabaco (Ley 26.687) promulgada en el año 2011, no se puede fumar en lugares públicos cerrados. Por un tiempo, hubo espacios especiales para los fumadores en restaurantes y otras zonas en los que se reúnen muchas personas.

La historia de los juegos de azar y las apuestas en Argentina es muy larga y no le faltan esas anécdotas que hicieron que en estos temas surgieran algunas leyendas. Lo que sí es cierto es que a muchos argentinos ya les gustaba jugar a la lotería, un juego colonial cuyos orígenes se remontaban al siglo XVIII.

Continue Reading

Advertisement