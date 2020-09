La sorpresiva aparición de Alberto en una reunión del peronismo de la zona

Alberto Fernández sorprendió en una charla entre militantes peronistas, con la participación de varios intendentes de la provincia de Buenos Aires y de la vicegobernadora Verónica Magario, al aparecer sobre el final de la conversación y dar su mensaje.

“Hay una derecha que está más preocupada por instalarse en el poder que en cuidar a la gente. Todos nosotros sabemos que eso no es lo nuestro, para nosotros lo primero es la salud de cada argentino y cada argentina; y que tenemos que trabajar en función de eso”, expresó el Presidente en el encuentro organizado por Agrupaciones Peronistas del Sur y el Partido Justicialista de Berazategui.

En la misma sintonía, Alberto aseguró: “Tengo muchas expectativas porque siento que a lo largo de estos últimos 8 meses hicimos un sinfín de cosas. Hay millones de argentinos que se vieron beneficiados por la acción del Estado”. Sentenció: “Que no nos confundan, que no nos hagan creer que no estamos haciendo eso”.