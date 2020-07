La quiniela oficial, ventajas de la fija más apostada

Podrán venir muchos juegos de azar, pero la quiniela es la quiniela. Es diversión, relax y posibilidades en partes iguales. Un formato de juego que se estableció hace mucho tiempo y nunca más cedió su corona. Tradición popular que se pasa de generación en generación y se renueva.

Los más jóvenes practicante no vimos sus inicios, pero nuestros padres y abuelos dan fe de ello: la quiniela comenzó en el país como empiezan muchas cosas, muy de a poco y de forma muy pausada.

Los ochenta eran tiempos donde se levantaba la jugada a mano y, claro, eso también propiciaba el juego ilegal, por eso, y porque el tipo de consumidor fue cambiando, con los años se reconvirtió hasta volverse un clásico igual, pero actualizado que convoca multitudes cada día.

Y no es un decir, la quiniela es el juego de azar que más y mejor atrae a los quinieleros de ley, resultando algo casi imposible de dejar, siempre que no se vuelva adictivo, que se venera casi como ritual, y es referencia pura.

Quiniela de hoy, de ayer y de mañana, cuando las bolillas giran la suerte se renueva y por eso en el apostar y apostar parece estar la clave. Como aseguran los que han tenido la fortuna de ganar más de una vez a la lotería, seguir un mismo número, un pálpito incluso o hacer los deberes y llevar la estadística al día, hace su mejor parte para tentar de una buena vez a la suerte.

Es que, si bien decir que hay un modo de ganarla es faltar a la verdad, no dejar de jugarla y llevar certeza de los más salidores y los menos parece un gran truco de azar para acercar ventaja sobre otros que ni siquiera lo intentan. No hace mucho, un apostador cordobés se llevó la grande de la Quiniela Plus, haciendo caso a estos datos. No hay reglas, pero pueden hacerse pronósticos y llevar los números de la estadística de manera cierta y precisa. Son muchos los sitios de jugadas de azar que a diario suben todo lo que suma en el mundo cabalístico para sumar chances.

Matutina, vespertina o nocturna, la quiniela se juega todos los días por eso siempre las posibilidades brotan. El sorteo en directo de las pizarras hace su mejor parte y mantiene en vilo a millones que esperan cambiar la suerte definitiva en cada canto.

Matemática y estrategia o pura cábala, la fortuna es cuestión de fe, mucha.

Agradecemos a Mauricio de QueSuertudo.com por brindarnos esta nota para nuestro portal.