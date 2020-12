La PlayStation 5 desata el hype de los aficionados argentinos

Hacerse con la PlayStation 5 es una misión casi imposible. Nunca una consola había desatado tanta expectación en el momento de su salida, y los jugones han tenido que armarse de paciencia para controlar un hype que ha ido cada vez a más. La PlayStation 5 es la versión definitiva de una consola que ha ido derivando desde el momento de su salida, hace ya bastantes años, y que ha dado grandes momentos de juego. Nadie puede olvidar como la casa Sony ha sido capaz de llenar grandes ratos en nuestras vidas. Se puede decir que PlayStation es más que un modelo de consola, es una forma de vida.

A vueltas con la salida de la PlayStation 5

El precio de la PlayStation 5 es motivo de controversia, y ante la escasez de unidades disponibles los usuarios han tenido dos alternativas: o esperar a que el mercado se normalice y haya para todos, o recurrir a eBay u otro tipo de tiendas online. Pero claro está el precio a pagar no es para nada económico. Quien ha tenido oportunidad de comprar una, la está utilizando ahora para especular y sacar un beneficio económico enorme. Hasta 1.000 dólares se han llegado a ver por una PlayStation 5 en la popular casa de subastas. Quien haya pagado tal cantidad no ha podido aguantar sus ganas de tenerla antes que nadie, pero ¿merece la pena hacer ese desembolso y no aguantarse las ganas? ¡Hay gente para todo!

Alternativas gratuitas que dan lugar a momentos únicos

Sabemos que jugando online tienes acceso a juegos gratuitos desde tu celular o tablet y sin necesidad de pagar nada. La necesidad de jugar puede verse aplacada con este tipo de juegos en internet, que puedes disfrutar de forma libre y sin necesidad de tener que pagar nada. Siempre son una buena manera de quitarse el hype de la PlayStation 5 sin demasiada complicación. Los puedes encontrar de cualquier temática y ambientación, y proporcionan una experiencia de juego que satisface a los jugadores más intrépidos.

Los juegos de azar permiten que podamos distraernos y olvidar asuntos tan horribles como la pandemia. Este tipo de juegos siempre gustan, son un entretenimiento cómodo y muy accesible, gracias a los cuales podemos despejar la mente. Una buena partida en el momento adecuado supone una dosis extra de diversión, cosa de la que estamos muy necesitados. Confiemos que el cercano 2021 tenga otro aire y podamos hacer una vida mucho más normalizada.

El juego del año de este frenético 2020

En este año hemos visto como, tras haberse llevado el galardón al mejor juego 2020, The Last of Us Part II, ha dado una nueva vuelta de tuerca a los videojuegos. Factores no le faltan para haber arrasado, ya que se trata de un juego espectacular en el cual se ha cuidado todo tipo de detalles y hay una estrategia muy avanzada. The Last of Us Part II se perfila como uno de los juegos que mejor van a dar de sí en la nueva consola, la PlayStation 5 y este desarrollo harán buenas migas.

La PlayStation 5 supone una nueva vuelta de tuerca a una consola que ha hecho historia. De eso saben la gran cantidad de jugadores que han invertido millones de horas en sus sesiones de partidas, haciendo de ellas algo inolvidables. Porque no hay nada más emocionante que poner en marcha tu PlayStation para iniciar un juego. ¿Hablamos de FIFA 21? El fútbol llevado a su máxima expresión con una jugabilidad excelente y una cantidad de detalles que no debes perderte. O podeos hacerlo de Call of Duty, donde las sesiones se centran en unidades de élite que tratan de llevar la experiencia de juego a otro nivel. Todos estos desarrollos por parte de los creativos han dado lugar a que la PlayStation sea la consola por excelencia y lleva años batiéndose en duelo con otras, como la Xbox de Microsoft.

En Argentina tenemos la suerte de tener la PlayStation 5 disponible desde el pasado día 4 de diciembre, pero actualmente se encuentra agotada y hacerse con una es también una tarea muy complicada. Claro está, a no ser que recurras al mercado paralelo y puedas y quiera pagarla a precio de polvo de cuerno de unicornio. La expectación que ha generado el nuevo producto de la firma japonesa Sony viene a confirmar que no se trata de un hecho aislado, lo que han preparado con la nueva PlayStation 5 supera cualquier experiencia vivida con anterioridad. ¿Podremos disfrutarlas todos los argentinos antes de la fecha de Navidad? En la factoría japonesa trabajan a un ritmo desenfrenado para satisfacer la demanda mundial. Mientras esto ocurre, piensa que la PlayStation 5 va a hacer devanarse los sesos a la competencia, que debe trabajar duro para superar un nivel tan alto.