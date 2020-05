“La pandemia revalorizó la tarea de los municipios” señaló Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, consideró que durante la pandemia de coronavirus “se revalorizó la tarea de los municipios” del conurbano bonaerense y afirmó que quienes llaman a romper el aislamiento social, preventivo y obligatorio cometen “un acto de miserabilidad política”.

“En estos momentos de pandemia nos damos cuenta qué falta nos hacen los hospitales que no se construyeron y lamentamos la desinversión en el sistema de salud durante los últimos cuatro años, en Provincia y Nación. Si no se hubieran dejado de entregar computadoras a los chicos sería mucho más fácil organizar clases virtuales”, señaló Mendoza.

Y, en ese sentido, la ex diputada nacional y dirigente de la agrupación La Cámpora años, apuntó: “El coronavirus expuso las malas decisiones y políticas que tomó el gobierno anterior, sobre todo en cuanto a la salud y la educación de los argentinos”.

La jefa comunal, que asumió el cargo en diciembre de 2019 con 36 años, repasó además las acciones coordinadas que se realizan en Quilmes para prevenir el contagio del Covid-19, sobre todo en los barrios populares, y estimó que la salida del aislamiento social “llevará tiempo y será paulatina y muy administrada”.

-¿Cómo evoluciona la situación de los contagios en Quilmes?

Mendoza -En la última semana tuvimos sólo dos contagios, después de venir de otra en la que habíamos tenido diez casos. Estuvimos trabajando mucho en estos días en el barrio La Paz, en la zona Oeste del partido, donde tuvimos un foco de contagio. Fueron nueve trabajadores que se enfermaron en el Frigorífico El Federal. Un trabajador murió y logramos aislar a los otros ocho. Realizamos una denuncia contra los dueños Tuvimos que realizar un trabajo de prevención fuerte en la zona. Tenemos un programa, “Cuidarnos”, con el que brindamos información a los vecinos para que se eviten contagios.

Esta semana, con la coordinación de Nación y Provincia, lanzamos el programa Detectar, ahí, en el barrio La Paz. Más de 100 promotores recorrieron la zona y entrevistaron a cerca de 17 mil vecinos. A quién tiene dudas le hacemos un test, si nos da positivo lo trasladamos al hospital Eduardo Oller, de San Francisco Solano, y a la Universidad Nacional de Quilmes, donde tenemos un centro de aislamiento. Además, estamos vacunando contra la gripe y tenemos mucha presencia territorial.

El viernes 3 de abril, el aislamiento social se vio alterado cuando se habilitó el cobro de jubilaciones y asignaciones familiares y largas filas de personas se congregaron en inmediaciones de los bancos, y se formaron aglomeraciones que para muchos especialistas podía ser potenciales focos de contagios.

“Ese día y los que siguieron fuimos nosotros, los intendentes los que ordenamos la situación poniendo sillas y aprovechando la situación para vacunar contra la gripe a la población de riesgo. Pero desde el comienzo de la pandemia hicimos mucho más que eso. Estamos en los territorios, llevamos alimentos y tenemos que seguir con nuestras tareas habituales de mantener ordenado el municipio, limpiar las calles y tapar los baches en medio de esta situación. Estamos trabajando con menos personal, por las restricciones de la pandemia, y los problemas no cesan y continuamos pagando los sueldos. Creo que más que nunca, quedó demostrado que los intendentes somos el primer mostrador del Estado y creo que nuestra función se revalorizó.”

¿Cuáles son las cuestiones más urgentes que tienen que atender?

MM – La demanda de alimentos en los barrios. Tenemos en este sentido asistencia de provincia, de Nación con Desarrollo Social, se hicieron cosas importantes como el IFE, pero la demanda es infinita y no cesa. Es una situación a la que hay que ponerle el cuerpo todos los días. También estamos muy cerca de los comerciantes, los que todavía no pueden abrir sus puertas. Esta semana mantuve una videoconferencia con las cámaras locales y estamos trabajando con el tema de los gastos fijos. Por eso lanzamos la aplicación “Quilmes compra en Casa”, para facilitarle a los comerciantes del distrito la venta a domicilio. Queremos estar cerca de todos los que están haciendo el esfuerzo.

¿Cómo se imagina que será la salida del aislamiento?

MM – Creo que paulatino y muy prolongado. No nos tenemos que apurar y debemos seguir cuidando a la población de riesgo. El peso de la recuperación estará en las personas que no pertenecen a ese grupo etario. Espero que toda esta crisis no sirva para tomar conciencia de los cuidados que tenemos que tener en materia de higiene y salud. Pero todavía falta mucho para pensar en el final.

Sin embargo hay sectores políticos que llaman a romper el aislamiento.

MM – Ese es un acto de miserabilidad política tremendo. Sólo alguien que no tiene responsabilidad de gobierno y respeto por la vida puede decir eso.

Hay intendentes que se reunieron con funcionarios judiciales para ver cómo se organizan las salidas de las personas condenadas que pasan a estar detenidos en sus domicilios ¿Tuvo algún encuentro en ese sentido?

MM – Ese es un tema que lo tienen que resolver los jueces. Este municipio está a disposición de lo que nos soliciten desde poder judicial. Estamos para colaborar, pero no decidimos.